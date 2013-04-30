Госстат подтвердил рост реального ВВП Украины в 2012 году на уровне 0,2%

Государственная служба статистики подтвердила показатель роста реального ВВП в 2012 году на уровне 0,2%, обнародованный в январе этого года, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Рост номинального ВВП за 2012 год, по данным Госстата, остается на уровне 0,2%.

Дефлятор ВВП в 2012 году составил 8,0% по сравнению с 15,7% в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, согласно уточненным данным Госстата, обнародованным в марте 2013 года, спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%, в то время как, по предварительным оценкам, спад составлял 2,7%. При этом Госстат сохранил оценку роста ВВП Украины в 2012 году против 2011 года на уровне 0,2%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.