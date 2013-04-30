Дефицит госбюджета Украины за январь-март составил 4,523 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-март 2013 года составил 4,523 млрд грн, в то время как за январь-март 2012 года профицит госбюджета составлял 978,5 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составил 5,684 млрд грн, общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 7,053 млрд грн, что на 6,550 млрд грн меньше росписи на этот период.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-март т.г. составила 106,897 млрд грн, что на 8,4% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-март госбюджет Украины получил 83,791 млрд грн, что на 8,5% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-марта 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-марте текущего года выросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за январь-март составила 112,104 млрд грн, что на 13,2% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-март кассовые расходы госбюджета составили 87,859 млрд грн, что на 15,7% больше показателя января-марта 2012 года. Против января-марта 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе-марте текущего года выросли на 20,4% - до 79,107 млрд грн.

Как сообщал УНИАН,дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль 2013 года составил 1,283 млрд грн, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составлял 4,76 млрд грн. Дефицит государственного бюджета Украины за январь-февраль т.г. составил 2,334 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

15 апреля т.г. первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский сообщил журналистам, что государственный бюджет за январь-март 2013 года выполнен с дефицитом 4,2 млрд грн.