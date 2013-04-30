Центры по обслуживанию налогоплательщиков на праздники будут работать в обычном режиме

Для удобства налогоплательщиков Центры обслуживания абонентов на майские праздники будут работать в обычном режиме – с 9.00 до 16.00 за исключением 5 мая – праздника Пасхи, который объявлен выходным днем.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

«Подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме. Сервисы Миндоходов будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будет работать телефон колл-центра Министерства по номеру 0-800-501-00-7.

«С жалобами на противоправные действия сотрудников Миндоходов и с целью оперативного решения спорных вопросов можно обращаться в службу «Пульс» по телефону (044) 284-00-07», - подчеркнули в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Украине выходными днями объявлены 1-6 мая, а также 9-12 мая. В обычном режиме будут работать органы Пенсионного фонда, в усиленном режиме - органы охраны правопорядка и подразделения служб по чрезвычайным ситуациям.