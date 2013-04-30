Николай Лагун начал процесс слияния «Сведбанка» и «Дельта Банка»

Николай Лагун заявил о старте процесса слияния “Сведбанка” и “Дельта Банка”, сообщил УНИАН источник в "Сведбанке".

По словам источника, в понедельник, 29 апреля, на последнем заседании правления "Сведбанка" в старом составе Н.Лагун заявил о старте процесса слияния «Сведбанка» и «Дельта Банка» и пообещал сохранить рабочие места основному персоналу банка на ближайшие два месяца.

Согласно сообщению пресс-службы «Дельта Банка», 30 апреля была завершена сделка по приобретению Николаем Лагуном контрольного пакета акций «Сведбанка», и на текущий момент получены все регуляторные согласования, в том числе разрешения Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины.

Также пресс-служба «Дельта Банка» сообщила, что акционеры банка на общем собрании 29 апреля приняли решение переименовать «Сведбанк» в «Омега Банк», назначили наблюдательный совет банка в составе: глава набсовета Николай Лагун и члены набсовета Валентин Засуха и Елена Попова. В свою очередь, наблюдательный совет утвердил новое правление банка в составе: председатель правления Татьяна Усачева и члены правления Алексей Гусаров и Елена Рында.

Как сообщил УНИАН, 18 апреля Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Николаю Лагуну на приобретение контрольного пакета акций «Сведбанка», документы о приобретении 99,99% акций банка у прежнего владельца, Swedbank AB (Швеция), были подписаны сторонами в конце марта текущего года.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Сведбанк» (ранее «ТАС-Коммерцбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних банков.

28 февраля завершена сделка по покупке Н.Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка», и процесс слияния двух банков будет завершен до 1 июля.