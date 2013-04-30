АМКУ разрешил создать Администрацию морских портов Украины
Антимонопольный комитет Украины разрешил государственному предприятию «Администрация морских портов Украины», создание которого обусловлено Законом Украины «О морских портах Украины», получить контроль над частью субъектов хозяйствования – государственными предприятиями морского транспорта.
Об этом говорится в перечне решений АМКУ, переданных УНИАН.
«Предоставлено разрешение ГП «Администрация морских портов Украины», которое будет создано во исполнение Закона Украины «О морских портах Украины», на приобретение контроля над частями субъектов хозяйствования - государственными предприятиями морского транспорта, путем выделения их активов в виде целостных имущественных комплексов - стратегических объектов портовой инфраструктуры, иного имущества, прав и обязанностей по отношению к ним», - говорится в решении Комитета.
Как сообщал УНИАН,государственные морские и речные порты Украины в январе-марте 2013 года получили суммарную чистую прибыль в размере 419,8 млн грн. По данным Госстата, в 2012 году объем переработки грузов в портах Украины сократился на 0,6% - до 160,6 млн тонн. При этом переработка экспортных грузов увеличилась по итогам прошлого года на 14,3%, переработка импортных грузов упала на 14,5%, а транзитных – на 18,5%.