ВВП в первом квартале снизился на 1,3% - Госстат

ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом в сравнении с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Как сообщал УНИАН, Госстат подтвердил показатель роста реального ВВП в 2012 году, обнародованный в январе этого года, на уровне 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составил 2,5% – 3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии Международного валютного фонда составит 0%.