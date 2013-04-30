Беларусь получила пятый транш кредита ЕврАзЭС в размере 440 млн долл.

Минск . В Беларусь поступил пятый транш стабкредита Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (АКФ ЕврАзЭС) в сумме 440 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Беларуси.

«Средства пятого транша АКФ ЕврАзЭС в сумме 440 млн долл. поступили и зачислены на счет министерства финансов в Национальном банке», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Как сообщал УНИАН ранее, 4-й транш кредита АКФ ЕврАзЭС в сумме 440 млн долл. поступил в Беларусь 31 января 2013 года после того, как соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета АКФ в Минске 7 января.

Справка УНИАН. С учетом пятого транша сумма предоставленного Беларуси стабилизационного кредита выросла до 2,56 млрд долл.

Поступающие в Беларусь средства АКФ зачисляются в состав золотовалютных резервов, которые на 1 апреля 2013 года составили 8 млрд 149 млн долл.

Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС 4 июня 2011 года одобрил выделение Беларуси финансового кредита в объеме 3 млрд долл.

Кредит выделяется шестью траншами в течение 2011-2013 годов в соответствии с выполнением этапов Стабилизационной программы правительства Беларуси, нацеленной на стабилизацию платежного баланса и повышение конкурентоспособности экономики.

Кредит предоставлен сроком на 10 лет, включая трехлетний льготный период, и предусматривает плавающую процентную ставку, отражающую цену фондирования России на международных рынках.