Раде предлагают снизить возмещение по депозитам через фонд гарантирования вкладов
Народный депутат Украины от ВО «Батькивщина» Татьяна Слюз предлагает Верховной Раде снизить предельную сумму возмещения по депозитам через фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в Закон Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (относительно суммы предельного размера возмещения средств по вкладам), который зарегистрирован в парламенте 29 апреля (№2949).
Согласно законопроекту, предлагается заменить существующую предельную сумму к возмещению в 200 тыс. грн на 12 минимальных заработных плат в соответствии с законом о Государственном бюджете Украины на год принятия Национальным банком решения о признании банка неплатежеспособным.
Согласно пояснительной записке, существующая гарантированная сумма значительно превышает средний размер вкладов населения. «По информации Национального банка, на 1 января 2013 года, средний вклад не превышает 8 тыс. грн, и подавляющее большинство вкладов меньше 20 тыс. грн. Введение вышеуказанной нормы позволит сократить суммы отчислений банков в Фонд гарантирования вкладов физических лиц втрое, что позволит банкам снизить стоимость кредитов», - говорится в пояснительной записке
Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству о системе гарантирования вкладов физических лиц, с октября 2012 года максимальный размер гарантированной суммы вклада неплатежеспособного банка, подлежащий возмещения через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, установлен на уровне 200 тыс. грн.
В соответствии с Законом о Государственном бюджете Украины на 2013 год, минимальная заработная плата с 1 января т.г. установлена на уровне 1,147 тыс. грн.