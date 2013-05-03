В ЕС введена в обращение новая купюра достоинством пять евро

В странах еврозоны введена в обращение купюра новой серии достоинством пять евро с изображением греческой богини, сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, новая купюра имеет улучшенную защиту от подделок, и ее уже можно получить в отделениях банков или в банкоматах. Новая серия банкнот названа в честь героини древнегреческой мифологии, дочери финикийского царя Европы. На купюре ее портрет запечатлен дважды - в виде водяного знака и голограммы. На новых пятиевровых банкнотах их достоинство маркировано также на кириллице, которая является одним из трех официальных алфавитов Евросоюза.

Согласно информации Европейского центрального банка, пятиевровые купюры первой серии по-прежнему действительны, но они будут прогрессивно выводиться из обращения.