Экономика еврозоны сократится значительнее прогнозов - Еврокомиссия
14:29, 03 мая 2013Финансы
0
Рецессия в еврозоне в 2013 году будет глубже, чем считали ранее, отмечает Еврокомиссия.
Вместо ожидавшихся ранее 0,3%, суммарный ВВП 17 стран еврозоны сократится на 0,4%, передает русская служба Би-Би-Си.
Согласно прогнозу, четыре из пяти крупнейших экономик еврозоны – Франция, Нидерланды, Италия и Испания – окончат год в состоянии рецессии, и только Германия покажет рост.
На следующий год Еврокомиссия рассчитывает на то, что экономика еврозоны вырастет на 1,2% вместо ожидавшихся 1,4%.
Читайте также:
Госдолг еврозоны достиг рекордной отметки в 90,6% ВВП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter