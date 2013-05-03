Экономика еврозоны сократится значительнее прогнозов - Еврокомиссия

Рецессия в еврозоне в 2013 году будет глубже, чем считали ранее, отмечает Еврокомиссия.

Вместо ожидавшихся ранее 0,3%, суммарный ВВП 17 стран еврозоны сократится на 0,4%, передает русская служба Би-Би-Си.

Согласно прогнозу, четыре из пяти крупнейших экономик еврозоны – Франция, Нидерланды, Италия и Испания – окончат год в состоянии рецессии, и только Германия покажет рост.

На следующий год Еврокомиссия рассчитывает на то, что экономика еврозоны вырастет на 1,2% вместо ожидавшихся 1,4%.

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