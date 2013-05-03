Госдолг Беларуси за три месяца вырос на 2,3% - до 15,2 млрд долл.

Государственный долг Беларуси увеличился по сравнению с началом 2013 года на 3,0 трлн рублей (346,4 млн долл.), или на 2,3%, и на 1 апреля 2013 года составил 131,7 трлн рублей (15,2 млрд долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«Увеличение государственного долга в 2013 году в большей степени обусловлено ростом внешнего государственного долга. Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2013 года составил 26,3 трлн рублей (3,037 млрд долл.), увеличившись с начала 2013 года на 0,5 трлн рублей (57,7 млн долл.)», - подчеркнули в Минфине.

Также в министерстве отметили, что увеличение внутреннего государственного долга в 2013 году обусловлено размещением валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц и ростом официального курса доллара США по отношению к белорусскому рублю.

Так, внешний государственный долг по состоянию на 1 апреля 2013 года составил 12,2 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 149,9 млн долларов США.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему государственному долгу, платежи по которому составят 3,1 млрд долл.

Из них в течение 2013 года Беларусь должна погасить долг перед МВФ (с учетом процентов) в сумме 1,63 млрд долл., что является наибольшей частью полученного в период с января 2009 года по апрель 2010 года кредита стэнд-бай.

Читайте также:

Средняя зарплата в Минске в марте составила 716 долл.