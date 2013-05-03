ЕС объявил конкурс проектов для поддержки региональной политики Украины

Европейский Союз объявил новый конкурс проектов для поддержки региональной политики Украины.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, конкурс позволит региональным и местным органам власти получить финансовую поддержку для реализации стратегий развития своих регионов.

Конкурс состоит из двух «лотов» («корзин»): для областного уровня и для уровня района/населеного пункта:

Лот 1 направлен на выравнивание разрывов между регионами и помощь наименее развитым регионам Украины (ориентировочный бюджет Лота – 4 млн. евро; могут подаваться проекты с максимальным бюджетом в 2 млн. евро).

Лот 2 нацелен на поддержку стабильного и сбалансированного развития сельской местности (ориентировочный бюджет Лота – 2 млн. евро; могут подаваться проекты с максимальным бюджетом в 500 тыс. евро), говорится в сообщении.

На конкурс в рамках Лота 1 могут подаваться органы региональных и местных властей Автономной Республики Крым, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

На конкурс в рамках Лота 2 могут подаваться органы региональных и местных властей всех регионов Украины, отметили в Представительстве ЕС.

Целью конкурса является реализация целого ряда приоритетов, в частности усовершенствования и восстановление инфраструктуры, создание новых рабочих мест, развитие туризма, поддержка деловых инициатив, укрепление энергоэффективности, развитие сельскохозяйственных рынков.

По данным Представительства ЕС, этот конкурс является частью более широкой программы регионального развития Украины, на которую Евросоюз выделил 31 млн евро. Эта программа нацелена на поддержку децентрализованного развития украинских регионов.

Конечный срок представления коротких концепций проекта (Concept Notes) в рамках данного конкурса – 1 июля 2013 года.

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