Пара EUR/USD на торгах вторника может понизиться до отметки 1,3040 - эксперт

Негативное влияние на динамику валютной пары EUR/USD во вторник, 7 мая, может оказать публикация данных об объемах потребительского кредитования в США за март, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, если фактическое значение показателя совпадет с ожиданиями рынка, то пара может понизиться до отметки 1,3040 с дальнейшей целью 1,2950. Если же данные окажутся несколько лучше прогнозируемых, то возможен рост EUR/USD до уровней 1,3120–1,3180.

В Великобритании на сегодня не запланирована публикация значимых макроэкономических новостей. Движение валютной пары GBP/USD может быть ограничено рамками 1,5510–1,5600.

Торги по паре USD/JPY сегодня также могут проходить на основании технических уровней. Так, значимой отметкой выступает 99,50, в случае пробоя вверх вероятен рост к уровню 99,90. Если же произойдет отход от уровня 99,50, то поддержкой выступит 98,80–98,40.