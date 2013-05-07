Кабмин утвердил Стратегию управления государственным долгом на 2013-2015 годы

Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2013-2015 годы.

Текст постановления от 29 апреля 2013 г. обнародован на Правительственном портале.

Этим же решением Кабмин признал утратившим силу свое предыдущее постановление (от 10 мая 2012 г. № 607) “Об утверждении Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2012-2014 годы”.

Как отмечается в документе, на протяжении 2012 года обеспечено удержание объема государственного долга на уровне около 28,5% внутреннего валового продукта, что на 1,5 процентного пункта ниже предельного показателя, установленного на конец указанного периода.

Общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования.

Учитывая такой объем заимствований, предусмотренных в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, объем государственного долга в национальной валюте будет составлять 483 млрд грн.

В 2014 и 2015 годах прогнозный объем заимствований будет составлять соответственно 131,4 млрд и 125,6 млрд грн.

В постановлении указано, что реализация Стратегии даст возможность достичь на конец 2013, 2014 и 2015 годов соответственно таких результатов: отношение объема государственного долга к внутреннему валовому продукту - на уровне не более 30,6%, 30,9% и 31%;

доля государственного внутреннего долга - не менее 50%;

средневзвешенный срок до погашения государственного долга - не менее 5,1, 5,3 и 5,4 года;

доля государственного долга с фиксированной ставкой - не менее 65%;

доля государственного долга, который рефинансируется в соответствующем периоде, в общей сумме государственного долга на начало такого периода - ориентировочно не более 20%.

Между тем, в документе отмечено, что основным фактором усиления долговой нагрузки на государственный бюджет в ближайшей и среднесрочной перспективе является необходимость погашения внешних долгов, среди которых наибольший объем имеет займ Международного валютного фонда.

На протяжении 2013 года пиковая нагрузка на государственный бюджет ожидается в мае, июне, августе и ноябре за счет погашения займа Международного валютного фонда и облигаций внешнего государственного займа 2003 года.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл.