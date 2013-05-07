Британские оффшорные зоны откроют информацию о вкладчиках

Бермудские и Каймановы острова, а также другие британские заморские владения теперь будут автоматически передавать информацию о банковских вкладах регуляторам пяти европейских государств, передает Русская служба Би-Би-Си.

Налоговые службы Британии, Франции, Италии, Испании и Германии получат доступ к информации о владельцах счетов, балансах и финансовых операциях в банках шести офшоров.

Предполагается, что это упростит поиск предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов в тех странах, где находится их бизнес.

Соглашение с заморскими владениями подписано на фоне глобальной кампании по борьбе со скрытием капиталов в офшорах.

Ранее подобные соглашения подписали острова Джерси, Гернси и Мэн.