Межбанк вторника открылся котировками 8,09/8,12 грн/долл.

Во вторник, 7 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,0900/8,1200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также изменились незначительно - до 10,5795/10,6200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – выросли до 0,2603/0,2607 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3076/1,3078 (вторник - 1,3074/1,3076).

В прошлый вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 30 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины на открытии торгов котировки гривни по отношению к доллару США выросли до 8,1250/8,1330 грн/долл., к 12:00 - до 8,1170/8,1260 грн/долл., к закрытию торгов - до 8,1080/8,1190 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,6215/10,6340 грн/евро, к 12:00 - до 10,6010/10,6190 грн/евро, к закрытию торгов - до 10,5965/10,6170 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни снизились до 0,2615/0,2619 грн/рубль, к 12:00 - до 0,2617/0,2621 грн/рубль, к закрытию торгов гривня укрепилась до 0,2612/0,2616 грн/рубль.