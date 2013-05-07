Представительству польской фармкомпании доначислили 10 млн грн налогов

Главное управление Министерства доходов и сборов в Киеве провело проверку и доначислило 9,8 млн грн налогов украинскому представительству польской фармацевтической компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства, не называя при этом названия компании.

В сообщении говорится, что представительство вело коммерческую деятельность, хотя имело так называемый неполный статус, не предполагавший ведения хозяйственной деятельности.

«Проверка показала, что представительство, не выплачивая налогов, осуществляло хозяйственную деятельность и занималось регистрацией лекарственных средств, поддержкой клиентской сети, предоставляло рекламные услуги», - сообщили в управлении Миндоходов. – «В результате выявленных нарушений законодательства представительству было доначислено 9,8 млн грн налога на прибыль».

По информации управления Миндоходов, представительство фармкомпании намеревалось в административном порядке обжаловать решение налоговых органов, однако в конечном счете было вынуждено заплатить налоги и перейти на общую систему налогообложения.

Как сообщал УНИАН, объем теневых операций и операций с использованием услуг конвертационных центров в Киеве в 2012 году достиг 200 млн грн, из-за чего прямые потери государственного бюджета составили порядка 30 млн грн.

Вместе с тем, в целом по стране в 1 квартале 2013 года налоговая милиция Украины, которая согласно Указу Президента Украины подчиняется Министерству доходов и сборов, обеспечила 1,8 млрд грн поступлений в бюджет за счет детенизации экономики.