Депутат предлагает ввести с июля обязательный пенсионный сбор при покупке валюты

Народный депутат Украины Владимир Зубик (Партия регионов) предлагает Верховной Раде ввести с 1 июля 2013 года сбор на обязательное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной иностранной валюты по ставке 1%. Соответствующий законопроект №2952 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно поступлений в Пенсионный фонд) зарегистрирован в парламенте 30 апреля и размещен на веб-портале Верховной Рады.

«Расчеты показывают, что в случае внедрения с 1 июля сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной валюты по ставке 1%, поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2013 года составят ориентировочно 16,5 млрд грн при сохранении прошлогоднего показателя аналогичных операций и динамики продаж в 1-м квартале 2013 года», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В записке также приведены данные Национального банка, согласно которым объем операций по безналичной валюте в июле-декабре 2012 года составил 162,6 млрд долл.

«Реализация закона, в случае его принятия, окажет позитивное влияние на сбалансированность государственного бюджета и бюджета Пенсионного фонда», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров к апрелю разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении сбора на обязательное пенсионное страхование при покупке валюты субъектами хозяйственной деятельности за безналичный расчет. Ответственными за выполнение поручения были определены Министерство доходов и сборов Украины, Министерство финансов Украины и Министерство социальной политики Украины.

Сбор с безналичных валютных операций в Украине был введен в 1998 году как временная мера. До 2006 года его ставка составляла 1,5%, потом сократилась до 1,3%, в 2007 г. - до 1%, в 2008 г. - до 0,5%, а в 2009 г. - до 0,2%. В январе 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон об упразднении пенсионного сбора с операций с иностранной валютой.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря т.г. он вырастет до 949 грн.

Объем пенсионных выплат в первом квартале 2013 года составил 62,1 млрд грн, что на 8,6 млрд грн (13,8%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и эти выплаты полностью отвечают объемам, заложенным в бюджете Пенсионного фонда Украины.