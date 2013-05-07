Fitch подтвердил рейтинг сделок секьюритизации ипотечных кредитов «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги облигаций Ukraine Mortgage Loan Finance No.1 plc., выпущенных “ПриватБанком” для секьюритизации ипотечных кредитов, сообщило агентство на официальном сайте.

Согласно сообщению, рейтинг облигаций класса B (ISIN XS0285819123) подтвержден на уровне «Bsf», прогноз «Стабильный». Сделка включает портфель ипотечных кредитов в долларах США, выданных «ПриватБанком» («B»/прогноз «Стабильный»/«B»).

Также сообщается, что в октябре 2011 года банк выкупил проблемные активы на сумму около 12 млн долл. из портфеля в целях реструктуризации, что улучшило показатели по пулу кредитов, и на дату платежа в апреле 2013 года просроченные кредиты составляли 3,2% текущего портфеля. С учетом последовательной амортизации облигаций и неамортизируемого полностью профинансированного резервного фонда Fitch ожидает дальнейшего увеличения механизма кредитного качества по облигациям.

Как говорится в сообщении агентства, рейтинг облигаций зависит от рейтинга дефолта эмитента Украины («B»/прогноз «Стабильный»/«B») и ограничен страновым потолком Украины («B»). Снижение курса национальной валюты относительно доллара США может оказать давление на сделку, поскольку основная часть заемщиков по кредитам в портфеле банка имеет доход в национальной валюте.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг облигаций класса «B» эмитента Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 plc. на уровне «Bsf», прогноз - «Стабильный». Данная сделка включает портфель ипотечных кредитов в долларах США, выданных «ПриватБанком» («B»/прогноз «Стабильный»).

«ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком Украины по объему активов.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 174,93 млрд грн, кредиты и задолженность – 121,02 млрд грн, обязательства – 155,97 млрд грн, средства клиентов – 108,5 млрд грн, собственный капитал – 18,96 млрд грн, уставный капитал – 14,9 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 624,23 млн грн.

Основными владельцами банка являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владеющие по 33,7991% акций банка, а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются И.Коломойский и Г.Боголюбов (по 50%).