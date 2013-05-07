Инфляция в апреле составила 0% - Госстат

Инфляция в Украине в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года составила 0%, против апреля 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала 2013 года (апрель 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, в апреле против марта 2013 года больше всего подорожали фрукты - на 3% (против апреля 2012 года - снижение на 7,1%), овощи - на 3,3% (снижение на 16,6%), алкогольные напитки и табачные изделия - на 1,1% (рост 7,6%) и транспортные услуги - на 0,6% (рост 2,7%).

Заметное снижение цен зафиксировано на яйца - на 13,7% (против апреля 2012 года - снижение на 30,4%), молоко - на 1,3% (снижение 3,7%), сахар - на 0,7% (снижение на 16,4%).

По остальным позициям в апреле против марта 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,3 п.п.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит госбюджета – 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.