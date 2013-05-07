Управление Миндоходов столицы с начала года изъяло из оборота фальсификата на 65 млн грн

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве с начала года изъяло из незаконного оборота фальсифицированных товаров, включая табачные изделия и алкоголь, на общую сумму 65 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, изъято 4,7 тыс. декалитров ликеро-водочных изделий на сумму более 2,8 млн грн, и табачных изделий на 400 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале Министерство доходов и сборов Украины разработало законопроект, которым предлагается ввести государственную регистрацию оборудования, используемого для производства подакцизных товаров - спирта, алкогольных напитков и табака. В Министерстве доходов и сборов считают, что госрегистрация оборудования для производства алкогольных и табачных изделий позволит эффективно контролировать оборот таких товаров и не допускать появления на рынке фальсификата.