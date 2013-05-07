Остаток средств на едином счете Госказначейства вырос на 5,2%
14:14, 07 мая 2013Финансы
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Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины в апреле текущего года вырос на 5,21% - до 3,766 млрд грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Госказначейства.
Согласно сообщению, с начала года остаток средств на едином счете Госказначейства вырос в 7,2 раза.
Как сообщал УНИАН,на начало февраля остаток средств на едином казначейском счете составлял 4,047 млрд грн. Согласно пояснениям Госказначейства, объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется: растет во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, и уменьшается во время пиковых нагрузок по расходам.
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