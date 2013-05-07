В Беларуси увеличились золотовалютные резервы

Минск. По итогам апреля золотовалютные резервы Беларуси в определении МВФ увеличились на 1,3%, или на 106,2 млн долл., и по предварительным данным на 1 мая 2013 года составили 8,255 млрд долл. в эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Национального банка Беларуси.

«Увеличению золотовалютных резервов способствовало поступление пятого транша кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС в сумме 440 млн долл. Отрицательное влияние на объем золотовалютных резервов оказало значительное снижение цены на золото на международном рынке драгоценных металлов», - отметили в Нацбанке Беларуси.

3 мая председатель правления Нацбанка Беларуси Надежда Ермакова высказала журналистам мнение, что план по золотовалютным резервам на конец этого года может быть превышен.

«Пойдут платежи. И Министерство финансов, и Национальный банк рассчитываются с белорусскими коммерческими банками по сделкам, которые были заключены в 2010 году. Сроки наступают – рассчитываемся», - подчеркнула Ермакова.

В конце года, как рассчитывают в Нацбанке Беларуси, ЗВР составят порядка 8,3 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2013 году в Беларусь привлечено 569,2 млн долл. (в т.ч. четвертый и пятый транш кредита АКФ ЕврАзЭС в размере 440 млн долл. каждый, 72,2 млн долл. по кредитам банков КНР и 40,7 млн долл. по кредиту Правительства Российской Федерации на цели строительства АЭС) и осуществлено плановое погашение внешнего государственного долга на сумму 330,0 млн долл. (в т.ч. выполнение обязательств перед МВФ по кредиту «стэнд-бай» – 265,6 млн долл.).