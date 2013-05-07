«Нафтогаз» выкупит у банка «Финансовая инициатива» ОВГЗ на 581,5 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у коммерческого банка «Финансовая инициатива» на сумму 581,492 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ОВГЗ реализуются тремя лотами, а закупка производится у одного участника.

Дата акцепта - 30 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2009 года Кабинет министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд грн за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

«Нафтогаз» впоследствии начал продавать облигации или заключать сделки РЕПО с банками, что позволило ему оплатить закупку российского газа.

Правительство прогнозирует убытки «Нафтогаза» в 2013 году от продажи импортного газа теплокоммунэнерго на уровне 21,5 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Банк «Финансовая инициатива» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является финансовая компания «Инвест-Сервис» (100% акций банка). Согласно сведениям СМИ, банк принадлежит бизнесмену Олегу Бахматюку, владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины - компании Ukrlandfarming.