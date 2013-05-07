Налогоплательщики в І квартале зарегистрировали в электронном реестре 13,6 млн накладных

Налогоплательщики Украины в 1квартале 2013 года зарегистрировали в Едином электронном реестре налоговых накладных порядка 13,6 млн документов на общую сумму 140,2 млрд грн, что почти втрое превышает показатель 2012 года (5,2 млн накладных на 48,2 млрд грн). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Количество плательщиков, зарегистрировавших документы, также выросло на 22% до 96,2 тыс. с 75,7 тыс.

«Единый реестр налоговых накладных – один из многих сервисов, доступных налогоплательщикам на веб-портале Государственной налоговой службы Украины, вошедшей в Министерство доходов и сборов Украины», - пояснили в министерстве.

В Едином реестре, по данным Миндоходов, содержится информация не только о налоговых накладных, но и о налоговом кредите, о налоговой задолженности или о задолженности по иностранным кредитам, привлеченным государством или под государственные гарантии.

«В 2013 году возможностями Единого реестра воспользовались 558 тыс. субъектов предпринимательства», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, смена акцентов в работе налоговых органов от фискальной составляющей к сервисной является одним из приоритетов работы Миндоходов на 2013 год. Кроме того, министр Александр Клименко неоднократно заявлял, что 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.