С начала года Миндоходов обработало 23 млн электронных документов

С начала года сотрудники Министерства доходов и сборов Украины обработали более 23 млн документов налоговой отчетности, поданных налогоплательщиками в электронном виде. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

При этом в Миндоходов отметили, что причиной отказа в принятии электронной отчетности может быть отсутствие обязательных реквизитов, подписей должностных лиц, печатей или несоответствие документов формату электронной отчетности.

Вместе с тем, в случае возникновения недоразумений Миндоходов предлагает обращаться в налоговые органы по телефонам горячей линии 0800-501-00-7, (044) 323-01-11, (067) 555-01-11, (066) 555-01-11.

Как сообщал УНИАН, аккредитованный Центр сертификации ключей Министерства доходов и сборов Украины в январе-марте выдал в общей сложности 217 бесплатных электронных ключей цифровой подписи 147,2 тыс. налогоплательщиков.

Налогоплательщики Украины в январе-марте зарегистрировали в Едином электронном реестре 13,6 млн налоговых накладных на 140 млрд грн.