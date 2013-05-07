Минфину не удалось продать ОВГЗ на аукционе 7 мая

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 7 мая, Министерству финансов Украины не удалось привлечь средства в госбюджет, сообщается на сайте министерства.

Минфин предложил инвесторам гривневые ОВГЗ сроком обращения 6 месяцев, 5 и 7 лет.

Справка УНИАН. По состоянию на 7 мая 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 216,798 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 125,871 млрд грн, в собственности банков - 77,821 млрд грн, нерезидентов - 4,791 млрд грн.

Министерство финансов Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.