Власть планирует улучшить сальдо внешней торговли за счет туризма и изменения пошлин

Кабинет министров Украины намерен преодолеть отрицательный показатель сальдо внешней торговли за счет внедрения в 2013 году ряда шагов по развитию туризма, гармонизации стандартов промышленного производства, включая всеобъемлющее развитие аграрного сектора, а также за счет изменения ставок импортных пошлин в соответствие с обязательствами Украины как члена ВТО.

Об этом говорится в Плане мероприятий по преодолению отрицательного сальдо внешней торговли, закрепленном постановлением правительства №281 от 29 апреля.

В плане мероприятий также упоминается намерение усилить контроль над импортом, включая импорт товаров легкой и пищевой промышленности, обеспечить реализацию положения Договора о зоне свободной торговли с целью расширения доступа продукции украинского происхождения на рынки стран СНГ. В числе постоянных мероприятий значится развитие производственной кооперации, создание конкурентной среды на рынке транспортных услуг, в том числе посредством развития и модернизации инфраструктуры.

Отдельными пунктами плана значатся обеспечение энергетической стабильности и независимости как залога роста украинского экспорта, включая использование альтернативных источников энергии, а также проведение презентаций достижений украинской науки и техники и предоставление господдержки отраслям промышленности, задействованным в программах импортозамещения.

Как сообщал УНИАН, правительство в текущем году намерено осуществить пересмотр действующих и заключить новые договоры о снижении уровня цен на природный газ и нефть для преодоления отрицательного сальдо во внешней торговле.

По информации Министерства доходов и сборов, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого квартала 2013 года сократилось на 3,5% - до 2,0 млрд долл., по сравнению с показателем за аналогичный период 2012 года.