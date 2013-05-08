На торгах в среду возможно значительное падение евро - эксперт

На валютных торгах в среду, 8 мая, оказать влияние на стоимость евро может заявление представителя ЕЦБ Вайдманна о том, что конкурентоспособность еврозоны может быть восстановлена двумя способами: более мягкой политикой и более слабой национальной валютой, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, данное заявление, сделанное 7 мая, негативно скажется на цене евро, и в случае пробоя парой EUR/USD вниз уровня 1,3050, возможно дальнейшее снижение до отметки 1,2990. Если же уровень поддержки сегодня устоит, то может произойти откат вплоть до уровня 1,3150.

Динамика валютной пары GBP/USD будет зависеть от публикации измененных данных средневзвешенной цены жилья в Великобритании от агентства Halifax за апрель. Рост показателя выше мартовского на 0,2% может оказать поддержку валютной паре к росту. Вероятно, уровнем поддержки для GBP/USD сегодня выступит значение 1,5450 и, в случае отбоя вверх рост может продолжиться до 1,5515–1,5540. Если же данные окажутся хуже предыдущих и уровень поддержки будет пробит вниз, то снижение может быть ограничено уровнем 1,5375.

Для пары USD/JPY новостной фон сегодня не предвещает значимых изменений. Технически уровнем сопротивления выступает отметка 99,50, в случае снижения поддержкой может стать 98,80–98,10.