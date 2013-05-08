На открытии межбанка гривня незначительно снизилась по отношению к доллару

В среду, 8 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США незначительно снизились - до 8,0700/8,0850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5790/10,6005 грн/евро, по отношению к российскому рублю – до 0,2595/0,2600 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3107/1,3009 (вторник — 1,3076/1,3078).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США изменились незначительно - до 8,0900/8,1200 грн/долл., к 12:00 сузился спрэд - 8,0965/8,1020 грн/долл., к закрытию торгов гривня укрепилась до 8,0700/8,0800 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро также изменились незначительно - до 10,5795/10,6200 грн/евро, к 12:00 гривня укрепилась до 10,5870/10,6005 грн/евро, к закрытию торгов - незначительно снизилась, до 10,5855/10,6050 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2603/0,2607 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2604/0,2608 грн/рубль, к закрытию торгов - выросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль.