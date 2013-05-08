В Украине базовая дефляция в апреле составила 0,1%

Базовая дефляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в апреле 2013 года против марта 2013 года составила 0,1% (БИПЦ — 99,9%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по данным ведомства, в апреле 2013 года против декабря 2012 года базовая дефляция составила 0,3% (БИПЦ — 99,7%), к апрелю 2012 года зафиксирована инфляция — 0,3%, январь-апрель 2013 года против января-апреля 2012 года — инфляция 0,5%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года составила 0%, против апреля 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%, с начала 2013 года (апрель 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.