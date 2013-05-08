В Беларуси с 15 мая снизят ставку рефинансирования до 25% годовых

В Беларуси с 15 мая будет снижена ставка рефинансирования с 27% до 25% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

«Данное решение основывается на оценке дальнейшего замедления инфляции (в апреле 2013 года прирост потребительских цен ожидается существенно ниже, чем в предыдущие месяцы), что обусловливает сохранение реальных процентных ставок в экономике на значительном положительном уровне, несмотря на снижение их номинальных значений», - отметили в Нацбанке Беларуси.

В Нацбанке подчеркнули, что положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами наряду с постоянным превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее на внутреннем валютном рынке формирует условия для устойчивости белорусского рубля и даже его укрепления.

«В дальнейшем Национальный банк продолжит проведение взвешенной процентной политики, своевременно реагируя на изменение ситуации во внешней торговле, реальном секторе экономики и на финансовых рынках, в целях поддержания монетарной стабильности в стране», - сообщили в Нацбанке Беларуси.

Справка УНИАН. Первый раз в 2013 году ставка рефинансирования была снижена 13 марта - с 30% до 28,5% годовых. До этого ставка не менялась на протяжении полугода. Последующее снижение произошло 17 апреля - также на 1,5 процентных пунктов до 27% годовых.

В целом за 2013 год ставку рефинансирования планируется снизить до 13-15% годовых.

За первый квартал текущего года инфляция в Беларуси составила 5,4% при прогнозе на 2013 год не более 12%. Вместе с тем в марте прирост потребительских цен уменьшился до 1,1%, в апреле ожидается снижение показателя инфляции до менее 1%.

Инфляция в январе 2013 года составила 3%, в феврале - 1,2%, в марте – 1,1%.

По данным Национального банка Украины, учетная ставка с 23 марта 2012 года не изменялась и составляет 7,5%.