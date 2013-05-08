Нацбанк в I квартале увеличил активы на 2,7% – до 409,58 млрд грн

Национальный банк Украины в январе-марте 2013 года увеличил активы на 2,7% или на 10,6 млрд грн – до 409,577 млрд грн, говорится в сообщении НБУ, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №82 за 8 мая.

Согласно сообщению, в структуре активов Нацбанка средства и депозиты в иностранной валюте снизились в первом квартале на 0,8% – до 60,054 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – выросли на 0,8%, до 130,45 млрд грн, авуары НБУ в специальных правах заимствования – выросли на 4,1%, до 76 млн грн. Монетарное золото уменьшилось в январе-марте 2013 года на 2,4% – до 8,96 млрд грн, ценные бумаги Украины – увеличились на 17,2% – до 122,577 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам – сократились на 17,6% – до 53,593 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ – уменьшились на 2,5%, до 16,441 млрд грн.

Обязательства НБУ за отчетный период выросли на 2,3% – до 339,725 млрд грн, в том числе банкноты и монеты в обороте выросли на 1% – до 225,152 млрд грн, обязательства перед МВФ сократились на 12,92% – до 48,556 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в 2012 году оставался на уровне 100 млн грн, собственный капитал вырос на 4,4% – до 69,852 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств – уменьшились на 0,15% – до 44,359 млрд грн, общие и другие резервы выросли на 13,5% – до 25,393 млрд грн.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины в 2012 году сократил активы на 5,85%.

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