9 мая вступают в силу новые квалификационные критерии для участников госзакупок

9 мая 2013 года вступает в силу закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок», устанавливающий новые квалификационные критерии для участников процедур закупок.

Текст закона опубликован в газете «Урядовый курьер» (№82 от 8 мая 2013 г.).

Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует до 31 декабря 2015 года.

Законом вносятся изменения в ч. 2 ст. 16 Закона «Об осуществлении государственных закупок», которыми временно, до 31 декабря 2015 года, устанавливаются новые квалификационные критерии для участников процедур закупок.

Согласно новым критериям, заказчик может требовать от участника вместо наличия оборудования и материально-технической базы, как это было предусмотрено ранее, наличие оборудования и материально-технической базы, в том числе собственных производственных мощностей и/или центров обслуживания на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2013 года парламентское большинство приняло во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» относительно изменения конкурсных условий (№ 0884).

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон 30 апреля 2013 года.

Напомним, законопроект был принят за основу 2 октября 2012 года, однако окончательного решения относительно документа Рада так и не приняла. Согласно процедуре прохождения законопроектов, в декабре 2012 г. законопроект №0884 снова был подан на рассмотрение парламента.