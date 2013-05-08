Комитет Европарламента предлагает упростить правила конфискации имущества

Брюссель. Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента выступает за упрощение правил конфискации имущества, полученного в результате уголовной деятельности.

Об этом говорится в проекте доклада Моники Маковей (группа народных партий, Румыния), одобренном на заседании Комитета.

В докладе, в частности, отмечается, что в настоящее время значительная часть средств, полученных в результате таких преступлений, как торговля наркотиками, оружием и людьми, подделка денег, “отмывается” и направляется в “белую экономику”, что делает невозможной их конфискацию.

В связи с этим, депутаты высказались за то, чтобы предоставить право компетентным органам стран-членов ЕС выявлять такие “отмытые” деньги и получать через суд право на их конфискацию. Депутаты считают, что конфискация должна распространяться на такие активы, как банковские счета, автомобили, недвижимость, акции компании, произведения искусства, независимо от того, в какой стране ЕС они находятся.

При этом, депутаты высказались за предоставление судам права при определенных обстоятельствах осуществлять конфискацию имущества даже без приговора, если есть достаточно оснований считать, что такое имущество получено преступным путем. Депутаты отметили, что в таком случае, судьи должны четко соблюдать положения статьи 6 Конвенции прав человека, которая предусматривает право на честный судебный процесс.

Проект закона предусматривает возможность изъятия не только активов, полученных в результате конкретного уголовного преступления, но и других активов, если есть достаточно оснований считать, что они также были получены преступным путем.

Кроме того, депутаты высказались за то, чтобы предоставить право компетентным органам требовать конфискации активов не только у виновных в совершении преступлений, но и у третьих лиц – их жен и родных.

Члены Комитета также одобрили мандат на переговоры со странами-членами относительно этого проекта закона.