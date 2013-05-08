Королевская заявляет о "рекордном перевыполнении поступлений в Пенсионный фонд"

Поступления от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины в январе-апреле 2013 года выросли на 9,4% (на 4,6 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 53,293 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики, об этом заявила министр социальной политики Украины Наталия Королевская.

В частности, в апреле от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) в Пенсионный фонд Украины поступило 14,9 млрд грн, что составляет 108% от плана.

«По результатам апреля мы получили рекордное перевыполнение поступлений в Пенсионный фонд с начала года. От уплаты ЕСВ поступило 14 млрд 885,8 млн грн. Это 108% от плана, то есть перевыполнение - 1,1 млрд грн. Всего с начала года перевыполнение поступлений составило 1,8 млрд грн. В целом в ПФУ за четыре месяца поступило 53 млрд 293,1 млн грн, что на 4 млрд 588,7 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала министр.

Королевская добавила, что при Минсоцполитики создана специальная рабочая группа из ученых, экспертов, специалистов министерства и Пенсионного фонда, которая работает над осовремениванием пенсионных выплат, введением второго уровня накопительной пенсионной системы, а также занимается вопросом пенсионного возраста для женщин.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 г. от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины поступило 13,2 млрд грн, что составляет 102,5% от плана.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2013 год с доходами 230,3 млрд грн, расходами 252,1 млрд грн и дефицитом 21,8 млрд грн, что на 5,4 млрд грн (24,8%) меньше фактического показателя в 2012 году.

С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.

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