ЕБРР может дать фонду NCH Agribusiness Partners II до 100 млн долл. на проекты в Украине и России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления до 100 млн долл. фонду NCH Agribusiness Partners II (NAP II) под управлением NCH Capital Inc. для реализации проектов в Украине и России.

Как указывается в сообщении ЕБРР, совет директоров банка планирует рассмотреть вопрос предоставления финансирования 29 мая.

Согласно сообщению, фонд с целевым объемом в 1 млрд долл. планирует реализацию проектов в растениеводстве, а также проектов по созданию мощностей хранения.

Основными рынками для инвестиций станут Россия и Украина, при этом фонд будет иметь возможности для реализации проектов в других странах Центральной и Восточной Европы и СНГ.

Справка УНИАН. Фонд NCH Agribusiness Partners L. P. создан в 2007 году для инвестирования в сельское хозяйство.

Управляющая компания NCH Capital Inc. со штаб квартирой в Нью-Йорке создана в 1993 году. Первоначально специализировалась на инвестициях в Россию и страны Балтии. Затем были региональные офисы в России, Румынии, Украине, Латвии, Болгарии, Молдавии и Албании.