Гривня на закрытии межбанка укрепилась по отношению к доллару

В среду, 8 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США незначительно снизились - до 8,0700/8,0850 грн/долл., к 12:00 котировки гривни продолжили снижение до 8,1100/8,1260 грн/долл., к закрытию торгов котировки гривни выросли до 8,1100/8,1200 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5790/10,6005 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,6365/10,6635 грн/евро, к закрытию торгов котировки изменились незначительно - до 10,6430/10,6620 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2595/0,2600 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2608/0,2612 грн/рубль, к закрытию - до 0,2609/0,2614 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0865 (+0.0905).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3075/1,3145.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 7 мая, к закрытию торгов гривня укрепилась по отношению к доллару США до 8,0700/8,0800 грн/долл., по отношению к евро - снизилась до 10,5855/10,6050 грн/евро, по отношению к российскому рублю - укрепилась до 0,2598/0,2602 грн/рубль.