Инфляция и курс гривни: близок ли конец стабильности

Дефляция: виртуальная реальность или стагнация экономики?..

По данным государственной статистики, в апреле 2013 года потребительские цены снизились в годовом выражении на 0,8%, повторив показатель предыдущего месяца. С начала текущего года инфляция составила всего 0,1% в то время, как за четыре первых месяца 2012 года инфляция составляла 0,7%. При этом 2012 год Украина закончила с дефляцией 0,2%, по сравнению с ростом цен на 4,6% в 2011 году. Многие украинцы могут не согласиться с такими оценками, так как, по их ощущениям, цены в магазинах и на рынках по многим категориям товаров выросли гораздо больше, чем зафиксировал Госстат.

Основной причиной дефляции Госстат называет падение цен на продукты питания, которые в статистической потребительской корзине занимают более 50%. В частности, в апреле зафиксировано снижение цен по этой категории товаров в годовом выражении на 3,5%.

В ближайшие месяцы стагнирующую украинскую экономику ожидает традиционный для лета период снижения цен на продовольствие, а также малопрогнозируемая осень, которая вновь актуализирует вопрос повышения стоимости энергоносителей. На отказе от искусственно заниженных цен на газ и тепло, кстати, давно настаивает ключевой кредитор Украины – Международный валютный фонд.

УНИАН обратился к экспертам относительно прогноза ценовой ситуации во втором квартале и по итогам текущего года в целом.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен: «Статистика потребительской инфляции уже в который раз показывает, что экономика находится в стагнации, хотя по итогам первого квартала она вышла из рецессии. С учетом статистики по индексу потребительских цен, прогноз годовых темпов инфляции (год к году) на конец второго квартала составляет 0%, а на конец текущего года инфляция будет на уровне 3,3%».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко: «Начиная с 2010 года, в результате изменения структуры расчета индекса инфляции, он не отражает реальной ситуации в стране. Летом, как правило, цены на фрукты и овощи снижаются, а также на молоко и яйца, частично на мясо, и поэтому весь второй квартал 2013 года фиксируется снижение индекса продовольственных товаров ускоренными темпами - до 5-7% в месяц. Именно этот показатель будет формировать общую официальную дефляцию, которая будет наблюдаться в Украине в летний период.

Цены на транспортные услуги за второй квартал должны вырасти, но показатель не будет критическим и составит 1-1,5% в месяц, поскольку не ожидается существенный рост цен на бензин. Возможно, ускорится рост цен на туруслуги до 2-3% по итогам второго квартала. Цены на бытовую технику, услуги в сфере образования и медицины останутся без существенных изменений.

Если будут выполнены условия МВФ, то тарифы за жилищно-коммунальные услуги вырастут на 60%, что может нивелировать снижение цен на продукты питания, и тогда дефляция может уступить место инфляции, но умеренной - до 1,2%. Если не будет повышения тарифов в ЖКХ, то во тором квартале текущего года будет дефляция на уровне 1,2-1,7%, и по итогам первого полугодия она составит 1,3%. При этом, согласно нашей экономической модели, реальный уровень инфляции будет около 9%».

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко: «Инфляция в Украине по итогам года может составить около 5%. Более высоким темпам роста показателя в текущем году будет способствовать ожидаемое ускорение экономического роста на фоне улучшения ситуации в еврозоне, более либеральная монетарная политика НБУ во второй половине года, а также вероятное повышение цен на газ и услуги ЖКХ. Сдерживать рост инфляции будут позитивные ожидания по урожаю, а также выросшая конкуренция на рынке продовольственных товаров».

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик: «Инфляция по итогам текущего года составит 8-9%, в случае реализации базового предполагаемого сценария развития экономики, основанного на следующих допущениях: максимальное повышение тарифов на ЖКХ не более 20%, рост внутреннего потребления на 12-16%, отклонение рыночного курса национальной валюты по отношению к доллару США не более 10%, повышение средней номинальной зарплаты в пределах 6-8%».

Начальник управления корпоративных финансов «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Сергей Ягнич: «Что касается уровня инфляции по итогам года, то за исключением пасхального всплеска спроса на мясомолочные продукты, который Госстат зафиксирует уже по итогам мая, предпосылок для роста цен на данный момент не много. Есть все основания ожидать хорошего урожая зерновых в текущем году (по некоторым оценкам, свыше 50 млн тонн), что будет сдерживать цены на продукты питания, составляющие 53% потребительской корзины. В случае сохранения стабильности тарифов в ЖКХ, мы ожидаем потребительскую инфляцию в 2013 году в пределах 3%».

Призрак девальвации

Из года в год Украина имеет стабильное негативное сальдо внешнеторгового баланса. Значительное опережение темпов роста импорта над экспортом (в текущем году дефицит ожидается на уровне 12-13 млрд долл.) делает постоянно актуальной угрозу девальвации гривны. В условиях мирового финансового кризиса и нестабильности на сырьевых рынках она приобретает зримые очертания.

Но главным игроком на валютном рынке остается Национальный банк, который, похоже, склонен удерживать гривню на нынешнем уровне. При этом введение гибкого валютного курса является одним из ключевых условий возобновление сотрудничества с МВФ.

Регулятор утверждает, что девальвационные ожидания населения в последние месяцы снижаются. Последний консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли также улучшил прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. с 8,55 грн/долл., прогнозируемых ранее.

Эксперты прокомментировали УНИАН вероятность введения гибкого курса национальной валюты по отношению к доллару США в текущем году.

Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко: «До конца года курс наличного доллара в Украине будет находиться в пределах 8,10-8,50 грн. Давление на гривню до конца года будет оказывать необходимость погашения внешней задолженности в размере 6,77 млрд долл., поддержку гривне может дать ожидаемое размещение еврооблигаций до конца года на 3-4 млрд долларов, а также валютных ОВГЗ. Не исключено и возобновление сотрудничества с МВФ, что поддержит гривну».

Начальник сектора рыночных исследований «Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) Виктор Шулик: «Пока у регулятора достаточно возможностей для удержания курса на текущем уровне, при этом вопрос дальнейшей либерализации курсовой политики краеугольным камнем стоит между НБУ и отдельными международными кредиторами. До конца полугодия курс будет держаться в пределах текущих значений (±2%), а далее возможно его ослабление (до 8,6 грн за долл. США) под давлением как международных организаций, так и отдельных экспортно-ориентированных холдингов».

Начальник управления корпоративных финансов «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Сергей Ягнич: «На конец декабря 2013 года курс гривни составит 8,40 грн за доллар. Власти и далее будут стремиться удерживать курс стабильным, но с осени давление на резервы усилится».

Начальник отдела финансовых проектов рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Светлана Рекрут: «Курсовая стабильность продолжает оставаться приоритетной политикой для НБУ и правительства. Наш базовый прогноз курса гривны на конец 2013 года составляет 8,80 грн/долл., при этом возможно расширение амплитуды колебания во втором полугодии, при возобновлении сотрудничества с МВФ (в рамках которой девальвация гривны будет необходимым шагом) и полное рефинансирование валютных долгов к погашению (путем внешних привлечений и кредитов МВФ)».

Начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексей Блинов: «Второй квартал традиционно является периодом затишья для валютного и денежного рынка, поскольку основная масса как внешнеторгового, так и бюджетного дефицита приходится на второе полугодие. Поэтому на ближайшие три месяца мы не видим оснований беспокоиться по поводу курса гривни или резкого взлета процентных ставок, в то же время, риски наступления таких событий осенью очень высоки».

Начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб: «Несмотря на то, что фундаментальные экономические показатели (в первую очередь, высокий дефицит торгового баланса) свидетельствуют о возможном ослаблении курса гривни, вполне вероятно, что курс останется стабильным до конца года, так как власти по-прежнему не готовы перейти к режиму более гибкого курсообразования».

Ольга Гордиенко (УНИАН)