В Украину за 1-й квартал поступило денежных переводов на 1 млрд долл.

В первом квартале 2013 года в Украину поступило 1,001 млрд долл., а за пределы Украины переведено 183 млн долл. США (в эквиваленте), посредством внутригосударственных и международных систем перевода средств.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в первом квартале текущего года с использованием внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных как резидентами Украины, так и нерезидентами, в пределах Украины было переведено 5,041 млрд грн и 3 млн долл. США (в эквиваленте). Сравнительные данные Национальным банком не приводятся.

Также сообщается, что всего на 1 апреля на территории Украины осуществляли деятельность по переводу средств девять внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных резидентами Украины, из которых пять систем внедрены банками и четыре системы - небанковскими учреждениями. Также на территории Украины функционировали 22 международные системы перевода средств между физическими лицами без открытия счета, созданные нерезидентами. Участниками таких систем являются более 150 банков Украины, компания «Украинская финансовая группа» и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта». На 1 апреля требованиям нормативных документов Нацбанка о деятельности платежных систем соответствуют документы 23 международных систем перевода средств, созданных нерезидентами.

Как сообщал УНИАН, в перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».