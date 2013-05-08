Еврокомиссия предлагает упростить гражданам доступ к базовым банковским счетам

Брюссель. Еврокомиссия в одобренном сегодня проекте Директивы ЕС предлагает упростить гражданам доступ к базовым банковским счетам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, проект, в частности, направлен на решение трех основных вопросов: улучшение возможностей для сравнения стоимости банковских услуг по обслуживанию счетов, упрощение процедуры перевода счета из одного банка в другой, возможность открытия банковских счетов в стране-члене ЕС, в которой гражданин ЕС не проживает.

Так, проектом Директивы, в частности, предусматривается обязать банки предоставлять гражданам информацию о стоимости услуг по обслуживанию банковских счетов по стандартной форме.

Кроме того, Комиссия предлагает закрепить максимальный срок перевода банковского счета из одного банка в другой в 15 дней, или в 30 дней, если речь идет о переводе счета в банк, который работает в другой стране-члене ЕС.

В документе также содержится предложение относительно возможности открытия базовых счетов в странах ЕС, в которых гражданин не проживает. При этом, проектом Директивы предлагается установить, какими базовыми услугами в таком случае может пользоваться гражданин ЕС. Среди них – снятие денег в банкомате, банковский перевод, получение дебетной карточки. Овердрафты и кредитные возможности для базового счета не предусматриваются.

Проект Директивы будет передан на рассмотрение Европарламента и Совету ЕС.