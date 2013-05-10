Международная группа хакеров украла 45 млн долл. за несколько часов

Международный преступный синдикат украл 45 млн долл. в течение нескольких часов, взломав базу данных дебетовых банковских карт.

Как передает русская служба Би-Би-Си, в Нью-Йорке по подозрению в причастности к этой афере арестовали семерых. Но американские власти предполагают, что они лишь часть синдиката, находившаяся в США, а его лидеры работают за границей.

Хакеры отменили лимиты на снятие наличных с карт двух банков Ближнего Востока и затем через своих сообщников сняли деньги около 4 тыс. раз в банкоматах более чем в 27 странах.