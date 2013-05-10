Кипрский МИД подтвердил, что Россия согласилась пролонгировать кредит Кипру

Глава МИД Кипра Иоаннис Касулидис подтвердил, что российская сторона согласилась на пролонгацию кредита его стране, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра.

Ранее в начале апреля президент России Владимир Путин заявил журналистам по итогам рабочего визита в ФРГ, что Россия по просьбе Еврокомиссии приняла решение о реструктуризации кредита Кипру на 2,5 миллиарда евро. На переговорах между Россией и Кипром в марте обсуждалась пролонгация кредита на пять лет и снижение ставки до 2,5% с 4,5%, что равносильно списанию 10% долга.

В начале недели агентство Рейтер сообщило со ссылкой на "тройку" кредиторов, что Россия согласилась пролонгировать кредит на два года.