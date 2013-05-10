Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) почти вдвое ухудшил прогноз роста ВВП России на 2013 год - до 1,8% с первоначальных ожиданий в 3,5%, говорится в сообщении банка, сообщает Прайм.

Рост российской экономики замедлился в первом квартале до 1% с 5% годом ранее, что связано с ослаблением спроса на внешнем и внутренним рынках и слабостью производства.

При этом аналитики банка считают, что меры по стимулированию экономики России могут вернуть ее потенциал роста на уровень 3% уже в следующем году. "Тем не менее, эти стимулы несут риски инфляции и сами по себе не увеличивают производственный потенциал экономики", - отмечают в ЕБРР.

Экономисты банка заявляют о необходимости срочных реформ для стимулирования роста и притока инвестиций в среднесрочной перспективе. По их мнению, роста можно будет добиться только проведением реальных мер по улучшению инвестклимата. "Для привлечения инвестиций бизнес-климат должен быть более предсказуемым и транспарентным, в том числе для иностранных инвесторов", - считают в ЕБРР.

Минэкономразвития РФ в апреле ухудшило прогноз роста ВВП на 2013 год до 2,4% с 3,6%, промпроизводства - до 2% с 3,6%, инвестиций в основной капитал - до 4,6% с 6,5%. Глава министерства Андрей Белоусов заявил о рисках вступления российской экономики в рецессию осенью этого года, если государство не предпримет специальных мер по стимулированию экономики.

Президент РФ Владимир Путин поручил своему помощнику по экономическим вопросам Эльвире Набиулиной, которая в июне возглавит Банк России, и первому вице-премьеру Игорю Шувалову к 15 мая подготовить предложения по стимулированию экономического роста.