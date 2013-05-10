ЕБРР прогнозирует снижение ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

Такой прогноз содержится в обзоре региональных экономических перспектив, которым располагает агентство УНИАН.

«Если в 2012 году в Украине наблюдался умеренный рост, близкий к стагнации (+0,2%), то в 2013 году, скорее всего, следует ожидать незначительное замедление (-0,5%) с дальнейшим возобновлением роста в 2014 году (+2,5%)», - отмечается в сообщении банка.

Согласно сообщению, экономика Украины в значительной мере зависит от того, что происходит в єврозоне и России. «Замедление экономического роста в этих регионах продолжит негативно влиять на темпы роста и экономическую стабильность в стране. Угрозу для устойчивого развития также представляет объем проблемных банковских кредитов в Украине», отмечают в банке.

ЕБРР также ухудшил свои экономические прогнозы и заявил о необходимости срочных структурных реформ в странах Европы с развивающимися рынками. Банк ухудшил свой общий прогноз темпов роста в 2013 года до 2,2%, что намного ниже уровня 3,1%, который прогнозировался всего четыре месяца назад.

В банке отмечают, что данное изменение прогноза является, в частности, результатом замедления экономического роста в России, даже несмотря на видимое уменьшение рисков влияния негативных процессов в еврозоне. На пересмотр прогнозов также повлияла пониженная экономическая активность в других крупных странах, таких как Польша и Турция.

Вместе с тем, в отчете отмечается, что наиболее значительным фактором риска, могущим обусловить дальнейшее ухудшение прогнозов, остается возможность усугубления кризиса в еврозоне. В отчете также говорится о том, что процесс восстановления развитых экономик Европы может замедлиться, если не будут приняты более активные меры для стимулирования роста.

По словам главного экономиста ЕБРР Эрика Берглофа, нынешнее замедление стало «тревожным напоминанием всему региону о необходимости активизировать структурные реформы, которые были приостановлены с началом кризиса».

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития в январе текущего года ухудшил годовой прогноз роста ВВП Украины до 1%, тогда как в октябре 2012 года он прогнозировал его на уровне 2,5%.

Всемирный банк (ВБ) в апреле пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1%.

Международный валютный фонд прогнозирует нулевой рост ВВП Украины по итогам 2013 года. При этом рост ВВП в 2014 году, по прогнозам МВФ, может составить 2,8%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5% – 3,4%.

Согласно проекту Бюджетной резолюции, обнародованной 10 апреля 2013 года, рост ВВП Украины прогнозируется на уровне 3%.

Вместе с тем, эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук ухудшили прогноз роста реального ВВП по итогам 2013 года до 1,2% против прогноза роста в 2,9%, сделанного в ноябре 2012 года.

В прогнозе экспертов Института экономических исследований и политических консультаций рост ВВП в 2013 году может составить 1,3-1,4% при условии успеха в переговорах Украины с Международным валютным фондом и выделения кредитов в рамках программы «стенд-бай». В случае провала переговоров динамика ВВП может быть отрицательной – до -3%.

Справка УНИАН. ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,3% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года).

При этом в сравнении с 4-м кварталом 2012 года и с учетом сезонного фактора показатель роста ВВП составил 0,5%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил - 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,409 трлн грн, в 4-м квартале 2012 года - 378,56 млрд грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.