Управление Миндоходов Киева напоминает о крайнем сроке подачи отчетности за апрель и 1-й квартал

Главное управление Министерства доходов и сборов в Киеве напоминает налогоплательщикам о необходимости подать декларации об уплате ряда налогов и сборов до 13 мая включительно, а также о крайнем сроке подачи отчета об использовании регистраторов расчетных операций и кассовой отчетности до 15 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, переданном УНИАН.

В частности, до 13 мая необходимо подать налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость (отчет за 1-й квартал 2013 года), налоговый расчет доходов и налогов, уплаченных с этих доходов, налоговые декларации плательщиков единого налога 3-6 групп, налоговые декларации по уплате экологического налога, налога за пользование недрами, водой, лесными ресурсами, об уплате туристического сбора и сбора за места для парковки транспортных средств.

До 15 мая необходимо подать отчет об использовании регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций (№ЗВР-1) за апрель 2013 года.

В управлении также напомнили, что до 1 июля необходимо перейти на подачу кассовой отчетности в электронном виде.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Главного управления Миндоходов в Киеве в январе-марте 2013 года мобилизовали в государственный бюджет 7,5 млрд грн, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2012 года.