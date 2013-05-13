Госфининспекция предлагает ввести аудит органов власти

Государственная финансовая инспекция Украины разработала и направила на согласование в Министерство финансов и Министерство экономического развития и торговли проект закона о введении государственного аудита административной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления на предмет их эффективности и целесообразности финансовых расходов на их содержание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на исполняющего обязанности главы Госфининспекции Виктора Костюшко.

«Опыт работы Госфининспекции доказывает, что введение госаудита админдеятельности является актуальным, в том числе для обеспечения финансово-бюджетной дисциплины посредством пресечения злоупотреблений в сфере использования государственных ресурсов, обусловленных неправильным выполнением отдельными руководителями своих функций и задач, прописанных в законодательстве, и должностных инструкциях», - цитирует пресс-служба Костюшко.

По его словам, принятия законопроекта позволит информировать руководство страны об эффективности и результативности работы органов власти и местного самоуправления по выполнению возложенных на них задач, функций и полномочий, а также о качестве принятых управленческих решений и обеспечении рационального использования общественных ресурсов.

«Аудит административной деятельности не будет распространяться на деятельность субъектов хозяйствования, что полностью отвечает курсу страны на дерегуляцию и уменьшение давления контролирующих органов на хозяйственную сферу», - подчеркнул чиновник.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабинет министров подал на рассмотрение в Верховную Раду два законопроекта, усиливающих административную ответственность чиновников за нарушение процедур лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности, а также за нарушение сотрудником контролирующих органов процедур проведения проверок - сроков государственного контроля, периодичности и сроков проведения плановых проверок, порядка проведения проверок.