Налогоплательщики столицы за 4 месяца увеличили отчисления в бюджет до 9,6 млрд грн

Объем налоговых платежей, мобилизованных сотрудниками Главного управления Министерства доходов и сборов Украины, в январе-апреле составил 9,593 млрд грн, что на 31% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, поступления от налога на добавленную стоимость составили 772 млн грн (увеличение на 22%), поступления от налога на прибыль выросли на 65% - до 1,174 млрд грн.

Поступления от налога на доходы физических лиц, по данным ведомства, составили 3,6 млрд грн, что на 13% больше по сравнению с январем-апрелем 2012 года.

При этом непосредственно в бюджет Киева налогоплательщики уплатили 2,8 млрд грн, что 24,7% больше показателя прошлого года, подчеркнули в управлении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, сотрудники управления Миндоходов в Киеве в январе-марте 2013 года мобилизовали в государственный бюджет 7,5 млрд грн, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2012 года.