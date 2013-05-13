Гривня на открытии межбанка в понедельник незначительно снизилась по отношению к доллару

В понедельник, 13 мая, на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США незначительно снизились - до 8,1100/8,1250 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5275/10,5485 грн/евро, по отношению к российскому рублю – до 0,2587/0,2592 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2980/1,2982 (среда — 1,3107/1,3109).

В среду, 8 мая, Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, 8 мая на открытии торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США незначительно снизились - до 8,0700/8,0850 грн/долл., к 12:00 продолжили снижение до 8,1100/8,1260 грн/долл., а к закрытию торгов установились на уровне 8,1100/8,1200 грн/долл.

На открытии торгов котировки гривни по отношению к евро выросли до 10,5790/10,6005 грн/евро, к 12:00 - снизились до 10,6365/10,6635 грн/евро, к закрытию торгов котировки изменились незначительно - 10,6430/10,6620 грн/евро.

По отношению к российскому рублю на открытии торгов котировки гривни выросли до 0,2595/0,2600 грн/рубль, к 12:00 - снизились до 0,2608/0,2612 грн/рубль, к закрытию - до 0,2609/0,2614 грн/рубль.