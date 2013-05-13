Количество пользователей ключей электронной цифровой подписи превысило 205 тыс.

Количество абонентов Аккредитованного центра сертификации ключей, работающего при Министерстве доходов и сборов Украины, в январе-апреле превысило 205,2 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства.

Абоненты получили порядка 300 тыс. электронных цифровых подписей.

«Как и раньше активнейшими пользователями этого сервиса остаются граждане и физические лица-предприниматели», - пояснили в Миндоходов.

В Министерстве напомнили, что сертификаты электронных ключей можно получить бесплатно в 104 пунктах Центра сертификации электронных ключей.

“Ключи электронной цифровой подписи позволяют в режиме он-лайн отчитываться не только перед органами Миндоходов, но и органами государственной статистики и Пенсионного фонда Украины посредством бесплатного сервиса «iFinZvit», - отметили в Министерстве.

Как сообщал УНИАН, Аккредитованный центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей является бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Расходы на создание центра составили 1,5 млн грн.